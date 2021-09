Brezskrbna izbira počitniškega kraja v koronskem času ni nekaj samoumevnega in mnogi so o preživljanju prostega časa začeli razmišljati drugače. Kako neprecenljiv je občutek svobode, ve pravzaprav vsakdo med nami. Zato (za)misel o počitniškem apartmaju na slovenski obali v teh časih morda ni odveč. Prednosti je skoraj toliko, kolikor je naravnih lepot Slovenije.

Biser sredozemske arhitekture Le še nekaj 3-sobnih sodobno opremljenih atrijskih apartmajev v naselju Residence Portorož v družbi sončnega zahoda nad Piranskim zalivom je naprodaj. Apartmajsko naselje odlikujeta prefinjena sredozemska arhitektura sedmih snopičev in vrhunska lokacija, ki je blizu dogajanja, a hkrati odmaknjena od turističnega vrveža. Oaza miru sproščenega bivanja – le streljaj od morja tik ob Marini Portorož. Izbrana notranja oprema apartmajev velikosti 69,3 kvadratnega metra neto površine z dvema spalnicama in dvema kopalnicama ter s prostornim atrijem velikosti od 95 pa do kar 240 kvadratnih metrov jemlje dih in ponuja mirno, sproščeno bivanje. Pritlični apartmaji z atrijem imajo tudi dve notranji parkirni mesti. Atrijski apartmaji so pravšnji za prijeten počitek ob primorskem zraku tudi jeseni in pozimi, ko vas objamejo topli sončni žarki v zavetju obmorske krajine. Družine z otroki bodo uživale v svobodi odprtega prostora, prav tako domači ljubljenčki. Otroški smeh bo spremljal njihovo igro – v varnem zavetju atrija, obdanega z zelenjem. Pikniki za vso zbrano družbo lahko postanejo stalnica, starejše pa bo prevzelo čarobno morsko razpoloženje, v katerem bodo lahko brezskrbno uživali. Prostora je dovolj celo za postavitev bazena, kopalni užitki pa vas čakajo tudi na bazenu ob restavraciji v Marini Portorož, ki je vsako leto odprt do konca avgusta.

Neprecenljivo doživetje Apartmajsko naselje Residence Portorož je s središčem Portoroža povezano z obmorsko sprehajalno potjo, tako se lahko do Portoroža in seveda Pirana, dveh biserov na zahodni obali istrskega polotoka, sprehodite v čudovitem zavetrnem zalivu. Ljubitelji hoje bodo med sprehodi uživali ob pogledu na bližnje Sečoveljske soline, morda se bodo podali do Forme vive, znamenite zbirke kamnitih skulptur.Vsi navdušeni kolesarji pa bodo uživali v vožnji po priljubljeni kolesarski poti Porečanki. V neposredni bližini je športno in rekreacijsko središče, poznano predvsem po številnih odlično pripravljenih teniških igriščih. Številne počitniške in športne aktivnosti omogoča tudi Marina Portorož, ki je le nekaj korakov stran od naselja in se ponaša z edinim otokom ob slovenski obali, na katerem lahko gostje uživajo v udobju zasebne plaže. Spremljajočo gostinsko ponudbo, od osvežilnih napitkov in okusnih jedi z žara do vabljivih sladic, dopolnjujeta odlični restavraciji v marini.

Preprosto in brezskrbno Naložba v lasten počitniški apartma na slovenski obali predstavlja pravzaprav edinstveno doživetje, ki prinaša številne prednosti. Še posebno v času pandemije – saj se izognemo birokraciji na državnih mejah, zdravstvenim potrdilom PCT … Kljub morebitnemu ponovnemu zaprtju, napovedanemu za letošnjo jesen, je to priložnost, da lahko odidemo na oddih v varen kotiček tik ob morju. Preproste in brezskrbne počitnice: brez zdravniških potrdil ali tveganih rezervacij se lahko odpeljemo do svojega apartmaja Residence Portorož, kadar nam srce poželi, in uživamo na morju v prijetni sredozemski klimi.

Na voljo le še zadnji počitniški apartmaji v naselju Residence Portorož velikosti 69,3 kvadratnega metra neto površine in z atriji velikosti od 95 do kar 240 kvadratnih metrov površine.