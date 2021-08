Zaradi vetra in ekstremne suše se požar na območju jezera Tahoe v gorovju Sierra Nevada na meji med Kalifornijo in Nevado hitro širi. Ognjeni zublji so se v ponedeljek približal mestu Tahoe na južni obali jezera. Oblasti so ukazale evakuacijo, do davi pa so tako evakuirali okrog 22.000 ljudi.

Požar Caldor, ki je zajel že več kot 700 kvadratnih kilometrov površine, ogroža več kot 20.000 hiš. Doslej je uničil več kot sto domov, z območja se dviga gost dim, ki onesnažuje celotno severno Kalifornijo. V nedeljo je ogenj zajel pobočja Twin Bridges, kjer se smučarji v zimskih mesecih prepuščajo užitkom zimskih športov. V poskusu, da bi z vlaženjem terena zajezili požar, so tako uporabili tudi snežne topove.