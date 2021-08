Talibani: Poraz ZDA je lekcija za ves svet

Poraz ZDA, ki so po 20 letih prisotnosti zapustile Afganistan, je lekcija za druge napadalce in za ves svet, so nekaj ur po dokončnem umiku ameriške vojske iz države danes sporočili talibani. Z zmagoslavnim streljanjem na letališču so praznovali odhod ZDA in vrnitev na oblast.