Tudi mednarodni PEN vladi: Poravnajte obveznosti do STA

Slovenski center PEN ponovno poziva slovensko vlado, naj nemudoma poravna svoje obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Pozivu se pridružujejo tudi predsednica mednarodnega PEN Jennifer Clement in več centrov PEN v drugih državah. Med podpisanimi podporniki izjave so tudi predsednik mednarodnega odbora Pisatelji za mir Emmanuel Pierrat, predsednica mednarodnega ženskega odbora Zoe Rodriguez ter francoski, portugalski, švicarski, švedski in črnogorski centri PEN. »Bojimo se, da je finančni razpad STA le prvi korak k temu, da se slovenski neodvisni mediji znajdejo pod vladnim nadzorom in bo tako omejena svoboda govora kot temeljna demokratična vrednota v Republiki Sloveniji,« so izpostavili. Ukom je prejšnji teden sporočil vodstvu STA, da zavrača plačilo mesečnega zahtevka tudi za julij.