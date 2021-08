»Pri nas je cepljenih le 50 odstotkov starejših od 50 let, zato je tveganje, da bomo imeli strašen izbruh delte, zelo veliko,« opozarja infektologinja Tatjana Lejko Zupanc. Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana je potrdila, da so se uresničile slabe napovedi: število okuženih strmo raste. Število zasedenih covid postelj v bolnišnicah se je zadnji teden podvojilo. Lejko-Zupančeva ni izključila niti možnosti testiranja cepljenih, če bodo širili okužbe.

Povišana tveganja za hospitalizacijo

Med hospitaliziranimi je sicer glavnina necepljenih proti covidu-19. Lejko-Zupančeva je povedala, da imajo v UKC Ljubljana 50 bolnikov na navadnem oddelku in 14 bolnikov na intenzivni negi. Po državnem načrtu imajo pripravljenih 60 postelj na navadnem in 25 na oddelku za intenzivno nego. Sicer pa se po državnem načrtu odpirajo tudi druge bolnišnice. V ljubljanskem UKC prevladujejo bolniki, starejši od 60 let, petina bolnikov je mlajših od 50 let, štirje pa so celo mlajši od 30 let. Lejko-Zupančeva je opozorila, da so slednji resno bolni, dva sta na intenzivni terapiji.

Pristojne zelo skrbijo povečana tveganja, da bo nekdo potreboval zdravljenje v bolnišnici. Pri različici delta so po zadnjih raziskavah, objavljenih v ugledni reviji Lancet, možnosti za to dvakrat večje kot sicer. V Angliji je po poročanju Guardiana analiza 43.338 covidnih primerov med 29. marcem in 23. majem letos pokazala, da velika večina okuženih ne glede na različico virusa ni bila cepljena. Takšnih je bilo 74 odstotkov okuženih, 24 odstotkov okuženih je bilo cepljenih z enim odmerkom, preostalih 1,8 odstotka pa z dvema odmerkoma. »Cepljenje ponuja odlično zaščito proti različici delta, ključno pa je, da cepljeni z enim odmerkom čim prej dobijo drugi odmerek,« pojasnjuje eden glavnih avtorjev študije, epidemiolog dr. Gavin Dabrera.

Tudi predstojnica infekcijske klinike je prepričana, da je cepljenje najpomembnejši ukrep, ki »nas lahko reši iz te spirale«. Po besedah Lejko-Zupančeve se zaradi povečanja števila bolnikov že odpirajo nove covidne bolnišnice, tudi tiste, ki v prvem valu epidemije za to niso bile predvidene. Zaskrbljuje predvsem na pomanjkanje kadra. Na vprašanje, ob kolikšni zasedenosti bolniških postelj bi bilo treba zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, pa po besedah predstojnice infekcijske klinike ni enoznačnega odgovora.