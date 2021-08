Pred slovensko (zunanjo) politiko je eden najintenzivnejših tednov v času predsedovanja Svetu Evropske unije. Danes bo v Bruslju izredno zasedanje notranjih ministrov članic unije na temo Afganistana. Pričakovati je, da bodo o odzivu na tamkajšnje razmere sprejeli izjavo in vanjo zapisali odločenost, da preprečijo naraščanje »nenadzorovanih velikih nezakonitih migracijskih premikov«, sodeč po osnutku izjave, o kateri je poročal Reuters. Zasedanje bo vodil notranji minister Aleš Hojs.

Jutri se začenja največji vsakoletni zunanjepolitični dogodek v Sloveniji, dvodnevni Blejski strateški forum z dvema osrednjima paneloma z visoko udeležbo. Na prvem z naslovom Stati in obstati bodo predsedniki vlad Češke, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Hrvaške in Grčije, predsedniki evropskega sveta, evropskega parlamenta in Srbije ter evropska komisarka in vatikanski državni tajnik govorili o prihodnosti Evrope, kar je tudi naslovna tema foruma. Na tradicionalni razpravi, ki se dotika Zahodnega Balkana, pa bodo o širitvi EU govorili premierji Kosova, Črne gore, Albanije, Severne Makedonije, Slovenije in Poljske, predsedniki BiH, Bolgarije in Slovenije, predsednik evropskega sveta, komisar za širitev in visoki predstavnik za BiH.

V sredo in četrtek bo na Brdu pri Kranju neformalno zasedanje obrambnih ministrov članic EU, osrednja tema pa nastajanje dokumenta Strateški kompas, ki bo vodil EU pri soočanju z novimi varnostnimi grožnjami in izzivi. Govorili bodo tudi o širših geostrateških izzivih – na srečanje sta povabljena tudi visoka predstavnika zveze Nato in OZN. V četrtek in petek pa bo na Brdu pri Kranju neformalno zasedanje zunanjih ministrov članic EU. Prvi dan bo glavna tema Afganistan, v petek pa pristop EU do zalivskih držav in do Kitajske. ba, sta