Sredi julija so strahovite poplave, ki so vsekakor posledica podnebnih sprememb, prizadele zahodni del Nemčije. Umrlo je 190 prebivalcev in nastala je velikanska škoda, saj morajo samo zavarovalnice v Porenju izplačati osem milijard evrov odškodnin. A nesreča je tudi priložnost, da se pokaže plemenita solidarnost, in Nemci so se pri tem res izkazali.

Največ smrtnih žrtev med njimi, kar 139, so julijske poplave zahtevale v dolini reke Ahr, levega pritoka Rena, ki se vije južno od Kölna in Bonna. Daleč najhujšo gospodarsko škodo v tej dolini pa so utrpeli vinogradniki, ki predstavljajo glavni del gospodarstva ob 85 kilometrov dolgi reki. V dolini je bilo močno prizadetih okoli petdeset velikih proizvajalcev vina, samo štirje so jo razmeroma dobro odnesli. Petnajst teh velikih vinarjev je zaradi poplav povsem uničenih, ostalo jim je samo še na stotisoče steklenic odličnega vina, prekritih z blatom, tako da niso več primerne za prodajo, čiščenje in ponovna oprema steklenic pa ne bi bila poceni.

Blatne steklenice kot luksuzni izdelek A ravno te blatne steklenice vina prinašajo upanje na nov začetek. Ko je namreč več deset velikih vinarjev iz Porenja že mislilo, da so izgubili skoraj vse, saj so bile njihove kleti poplavljene in vsa oprema za proizvajanje vina polna blata, stotisoče blatnih steklenic vina pa primernih samo še za odpad, se je nenadoma pojavilo veliko povpraševanje po »vinu iz poplav« (Flutwein), kot ga zdaj imenujejo Nemci. Te neočiščene blatne steklenice posebna spletna stran prikazuje kot luksuzni izdelek in prodaja po trikrat višji ceni od običajne. Nemci jih kupujejo prav zato, da bi podprli vinarje, ki so jih prizadele poplave. Gre za solidarnost, ki pomeni veliko upanje za dolino reke Ahr. »Ta velika solidarnost presega vsa naša pričakovanja,« je za francosko televizijo France2 povedal Peter Kriechel, eden od prizadetih vinogradnikov. »Upal sem, da bom s prodajo vina iz poplav dobil morda milijon evrov.« A dobil je že več kot štiri milijone evrov, predvsem za steklenice modrega pinota, ki so jih avgusta velikodušno kupovali iz vse Nemčije. Zdaj lahko kot drugi vinogradniki iz doline reke Ahr upa, da bo lahko obnovil vinograde, ki jih je prekrilo blato. Julija so mu poplave tako uničile več sto hektarjev vinogradov, in to samo dva meseca pred trgatvijo. »Več kot polovica ljudi na tem območju živi od vinograda,« pravi. »Vendar se ne damo. Poplave so bile hude, a mi smo močnejši.«