Politika – za mano potop

Ugotovitev, da se od nastopa aktualne vlade pritiski na ključne institucije države stopnjujejo, ni nova. Empiričnih dokazov za to trditev je neskončno, pojavljajo se v zgoščenem ritmu izjav za javnost, v razpravah in pobudah v državnem zboru ali pa v sproščenem kvantanju na družbenih omrežjih. V Dnevniku smo opozorili na zadnji primer, ko je vodja poslanske skupine in predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti sprožil pobudo za razrešitev informacijske pooblaščenke. Marsikdo bo ob tem zamahnil z roko, ker se je nacionalista in politika po potrebi doslej ignoriralo, Jelinčič je pač nekdo, ki glasno bevska, velike škode od tega pa da ni. Morda je to včasih bilo res, a s tretjo vlado Janeza Janše v napol izrednem stanju v državi sredi epidemije se je tudi percepcija politike Jelinčičevega kova bistveno spremenila. Predvsem zato, ker s tremi glasovi v državnem zboru zagotavlja preživetje vladi, ki nima nikakršnih etičnih, moralnih ali ideoloških zadržkov pri teptanju institucij – kakršna je denimo Slovenska tiskovna agencija. In ne nazadnje je Jelinčič politik, ki pri ustrahovanjih nosilcev pomembnih državnih institucij uživa podporo predsednika vlade in funkcionira kot ojačevalec politike Janeza Janše.