Konec poletja. Končno

Dež pada na koruzna polja moje vasi in vas je vsak dan večja. Napihnila se je. Pa ne od vode, ki od prejšnjega petka pada z neba, kakor da je za vse večne čase konec poletja. Ne, moja vas se je napihnila od novogradenj in novih cest, od tovornjakov, ki na nova gradbišča dovažajo nove kupe šodra in cementa, kupe armirnega železa in novih strešnikov, novih podov in lestencev in vrat, drsnih. Da so se podražile vse surovine? Kdo je to rekel? Moja vas ignorira podražitve in ignorira črne napovedi. Raste, kakor rastejo gobe po dežju. Gobe za rast potrebujejo nekaj sonca, za mojo vas je zadosti nova pošiljka betona.