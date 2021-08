Današnji dan bo šel v učbenike kot zadnji v najdaljši ameriški vojni, vsaj doslej. S sklepnim dejanjem umika zadnjih vojakov iz Afganistana se tamkajšnje ameriško udejstvovanje končuje po 19 letih in 328 dneh. To je približno pet mesecev dlje od trajanja vietnamske vojne, a ZDA tam niso bile vojaško prisotne od začetka, ampak »le« nekaj več kot deset let.

Konec vojne so talibani sicer razglasili že 15. avgusta z zavzetjem Kabula, kar je še en dan za učbenike, vendar dobra dva tedna, ki sta minila odtlej, še zdaleč nista bila mirna. Samo včeraj je proti kabulskemu letališču, kjer so edino še prisotni ameriški vojaki, skupina Islamska država izstrelila do pet raket. Prestregel jih je ameriški protiraketni sistem. Pred tem so ZDA dvakrat z brezpilotnimi letalniki napadle pripadnike Islamske države, ki so prevzeli tudi odgovornost za napad pred kabulskim letališčem prejšnji teden, v katerem je bilo ubitih, po različnih podatkih, do 169 civilistov in trinajst ameriških vojakov (pet od teh je bilo starih dvajset let, toliko kot vojna sama). S terena v Afganistanu so potem prišla poročila, da je bilo v drugem ameriškem napadu v nedeljo ubitih tudi devet članov ene družine, od teh šest otrok, starih od dveh do dvanajst let. Tako so preživeli povedali za BBC. Umrli so, ko je eksplodiral avto pred njihovo hišo. Emal Ahmadi je dejal, da je njegova družina pred tem zaprosila za evakuacijo in da so čakali na klic, da se odpravijo na letališče. Eden od ubitih sorodnikov je bil namreč prevajalec za ameriško vojsko, nekaj drugih je sodelovalo s človekoljubnimi organizacije in so imeli vizume za vstop v ZDA, je dejal.

Pentagon je včeraj sporočil, da preiskuje te navedbe, in dodal, da je po napadu z brezpilotnikom na vozilo sledilo še več eksplozij, kar kaže, da so z njim prevažali veliko eksplozivnega materiala in da so te naknadne eksplozije morda povzročile žrtve. Ob tem so opozorili na veliko možnost še enega napada na letališče prav pred današnjim iztekom roka za evakuacijo, ki ga je postavil predsednik Joe Biden.

Včeraj so iz Kabula evakuirali ključno diplomatsko osebje. V zračnem mostu, ki je sledil naglemu padcu Kabula sredi avgusta, kar je presenetilo ZDA in zaveznike, so evakuirali 122.000 ljudi in ga označujejo za največjega v zgodovini. Število evakuiranih je sicer precej upadlo – v nedeljo jih je bilo približno 1200, prej tudi po 20.000 na dan. Tisoči, ki so tako ali drugače sodelovali s koalicijskimi silami ter so zdaj ranljivi, pa niso mogli iz države.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je skupaj z Nemčijo in Veliko Britanijo oblikoval predlog o vzpostavitvi varnega območja v Kabulu, kar bi omogočilo nadaljevanje humanitarnih operacij in evakuacij, predlog je pozdravila tudi Rusija. Ideja je bila včeraj pred varnostnim svetom OZN. O tem se pogovarjajo s talibani, ni pa še bilo jasno, kako natančno bi takšno območje delovalo in kdo bi ga upravljal. ba, agencije