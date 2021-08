Štiri tedne pred nemškimi parlamentarnimi volitvami so se kanclerski kandidati vodilnih treh strank – Armin Laschet iz CDU/CSU, Annalena Baerbock iz Zelenih in Olaf Scholz iz SPD – v skoraj dve uri trajajočem prvem od treh televizijskih soočenj spopadli za naklonjenost nemških volilcev.

Za kandidata krščanskih demokratov Lascheta je bilo soočenje pomembno, da se po tednih upadajoče javnomnenjske podpore dokaže in poskuša trend v anketah zaustaviti. Ali je ta cilj dosegel, bomo še videli, toda zagotovo je na televizijskem soočenju pokazal borbene zobe.

Za Baerbockovo, katere Zeleni so po spomladanskem prvem mestu na javnomnenjskih lestvicah zdrsnili na tretje, je bilo soočenje preizkus, ali lahko ostane v igri za morebiten kanclerski položaj. Ta cilj je izpolnila. Tudi po volilnem soočenju je kanclerski boj še naprej troboj in ne zgolj dvoboj med CDU/CSU in SPD.

Socialdemokrat Scholz, ki je po napakah drugih strank s svojo SPD v javnomnenjskih anketah izenačen s CDU/CSU (nekatere raziskave SPD že dajejo prednost pred krščanskimi demokrati), je hotel z zadržanostjo ohraniti vzpenjajoči se trend podpore stranki in svoj položaj še utrditi. Vsaj po prvem hitrem merjenju odziva med gledalci je prav on iz troboja izšel kot zmagovalec – s svojim nastopom mu je uspelo prepričati 36 odstotkov anketirancev. Še najmanj jih je prepričal Laschet (25 odstotkov), kar je še en udarec za že načetega kanclerskega kandidata, pri katerem pa stranka še vztraja.

Okoljska politika je velika tema Na sicer zelo vljudnem soočenju mnenj sta se še najbolj napadala Laschet in Baerbockova. Sopredsedujoča Zelenih je kritizirala predvsem okoljsko politiko vladajoče velike koalicije in se podobno kot Scholz izrekla proti znižanju obdavčitev najpremožnejših, kar v svojem predvolilnem programu predvideva CDU/CSU. Lascheta je spravila v zadrego, ko je ta razmišljal tudi o davčni razbremenitvi najslabše plačanih delavcev v nemški družbi ob prehajanju v brezogljično družbo, kjer se pričakujejo višji življenjski stroški zaradi naraščajočih cen fosilnih goriv. Teh najslabše plačanih delavcev ni več mogoče davčno razbremeniti, ker že zdaj ne plačujejo davkov, ga je spomnila Baerbockova. Laschet se je predstavljal kot kandidat, ki mu veter sprememb piha v obraz, a se mu je pripravljen – tako kot CDU/CSU že vrsto let – s stabilnostjo zoperstaviti. Glede podnebne politike je napadel Baerbockovo in ji očital, da želi stranka industriji nadeti uzde. Vendar mu je odvrnila, da njegova stranka v zvezi s prehodom v brezogljično družbo nima ustreznega načrta. Sama je prav prilagajanje podnebnim spremembam postavila kot osrednji cilj naslednje vlade, v kateri bi Zeleni utegnili sodelovati. Scholz ni bil deležen mnogo napadov, več pa jih je prišlo od Lascheta kot od Baerbockove, za katero bi bilo naravno, da prav z napadi na Scholza poskuša pridobiti volilce SPD. Scholz je vztrajal pri svojem zadržanem slogu, ki ga številni komentatorji označujejo za nekarizmatičnega. Socialdemokrat je zagovarjal zvišanje pokojnin, višjo minimalno urno postavko in modernizacijo družbe, za katero si je zaželel, da bi bila družba spoštovanja.