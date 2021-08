Iz zapisnika je razvidno, da dokončnih odločitev niso sprejeli. Sprejet ni bil niti osnovni časovni načrt za začetek zmanjševanja odkupov vrednostnih papirjev. Časovnica in jakost zmanjševanja odkupov bosta večinoma odvisni od vsebine avgustovskih podatkov s trga dela in podatkov o inflaciji. Če bodo ti kazali na krepko izboljšanje trga dela v ZDA, lahko na septembrskem zasedanju Feda že pričakujemo napovedi o začetku zmanjševanja odkupov v jesenskih mesecih. A julijski podatki za ameriško prodajo na drobno kažejo, da se rast porabe precej upočasnjuje, kar lahko skupaj s koronavirusno različico delta časovnico zmanjševanja odkupov potisne še bolj v prihodnost.

Za nami je sezona objav poslovnih izidov oziroma dobičkov podjetij v ZDA. Ti so v drugem letošnjem četrtletju dosegli rekordno raven, obsegali so 2,42 bilijona dolarjev, kar je za 9,7 odstotka več kot v prvem četrtletju, ko so dosegli 2,21 bilijona dolarjev. Podjetja ameriškega borznega indeksa S & P 500 so v agregatu v medletni primerjavi dosegla 26-odstotno rast prihodkov in 93-odstotno rast dobička v letošnjem drugem četrtletju.

Tveganja, povezana z različico delta, se kažejo tudi pri razpoloženju med nemškimi menedžerji. To se je avgusta še drugič zapored poslabšalo. Upad je predvsem posledica manjših pričakovanj menedžerjev glede prihodnosti. Tudi kazalnik gospodarskega razpoloženja na območju z evrom se je avgusta zaradi različice delta znižal. Upadel je tako v storitvenem kot v pridelovalnem sektorju gospodarstva.

Kljub temu so investicije podjetij tako v Evropi kot v ZDA na visoki ravni in bodo omogočale prihodnjo rast. Še dodatno pa se je v Nemčiji zvišala inflacija. Potem ko je julija na letni ravni poskočila na 3,8 odstotka, se je avgusta še nekoliko dvignila in znašala 3,9 odstotka, kar je največ po decembru 1993, kažejo prvi izračuni nemškega statističnega urada.

V prihodnjem tednu pričakujemo objavo podatka o gibanju BDP za območje z evrom, ECB pa bo sprejela odločitev o obrestni meri – ta bo najverjetneje ostala na isti ravni, kot je zdaj. Pričakovati je tudi objavo podatka o kitajski inflaciji. Med podjetji, ki bodo razkrila poslovne izide za drugo letošnje četrtletje, pa so Lululemon Athletica, Kroger, Gamestop in Dollarama.