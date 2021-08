Stekle priprave na odvoz blata in pepela iz Zaloga

Na ministrstvu za okolje in prostor so podpisali pogodbo za pripravo zemljišča na območju zbirnega centra družbe ML Surovine v Zalogu, kjer so se nakopičili nezakonito odloženi odpadki. Sledilo bo javno naročilo za odstranitev, odvoz in prevzem odpadkov, kar naj bi po ocenah stalo kar milijon evrov.