Pogoj cepljenosti, ki poleg testiranja in prebolelosti velja za opravljanje nekaterih dejavnosti in za vstop v državo, po novem lahko dokažejo tisti, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva Biontecha in Pfizerja, cepiva Moderne, Sputnika, Sinovac Biotecha, Sinopharma in AstraZenece. Velja tudi kombinacija dveh predhodno naštetih cepiv. Za izpolnitev pogoja cepljenosti je dovolj tudi en odmerek cepiva Johnson&Johnson.

Doslej je namreč veljalo, da je pogoj cepljenosti izpolnjen šele teden dni po prejemu drugega odmerka cepiva Pfizer, 21 dni po prejemu prvega odmerka AstraZenece in 14 dni po polnem cepljenju z drugimi cepivi.

Za cepivi AstraZenece se začne odlok sicer uporabljati po preteku 14 dni od sobote, torej po 11. septembru. Dotlej pa še velja, da je za pogoj cepljenosti dovolj en odmerek AstraZenece.

En odmerek kateregakoli cepiva pa je dovolj za tiste, ki so se cepili do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov covida-19, je razvidno s spletne strani vlade.

Spremembe odloka je vlada sprejela na petkovi dopisni seji.