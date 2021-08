Janšev posnemovalec: pravzaprav je ponosen nase, povsod dobro nameščajo svoje kadre, ustanavljajo medije, preusmerjajo k sebi javni denar, od dobrih investicij je seveda najboljša ta, da je Natu podaril okoli 800 milijonov evrov. Samo Slovenijo še morajo vrniti h »krščanskim osnovam«, zdravstvo sprivatizirati, ustanoviti demografski sklad, pa bo. (Jožef Horvat že ve, da bodo poslanci DeSUS jeseni glasovali za.) Spoznal je, da je na tem svetu bolje slediti Janši kot Kristusu in desetim božjim zapovedim, in če to počne Cerkev, bo brez slabe vesti še sam. Treba je molčati o Janševem spornem delovanju, o povezavah SDS z neonacisti, si zatiskati oči pred posledicami, vse za »dobro« državljanov. Tonin ve, saj je najbolj »pozitivno« usmerjeni in »povezovalni« politik, kar jih premore Slovenija. No, pa »malo« si je treba izmišljevati, malo obračati in prisegati na populizem (na rumene jopiče tudi) in na propagando.

Na primer na propagando za vojaški poklic. Ali veste, kaj so oratoriji? To so počitniške kolonije, ki jih že leta organizira Katoliška cerkev in kjer otroci utrjujejo krščanske vrednote. Gotovo pa niste vedeli, da v te vrednote po novem spada tudi izobraževanje otrok o orožju in promocija vojske. Ne čudite se, to je samo posledica prisežene zvestobe naše desnice in Cerkve »v dobrem in slabem«. Bolj v dobrem. Tudi vojaško ministrstvo organizira svoje tabore. Za srednješolce, da bi jih indoktrinirali za vojaški poklic. In ponujajo jim štipendije, ki so veliko višje, kot so štipendije za druge deficitarne poklice. Pa recite, da ni Tonin »aktiven in iznajdljiv«.

Protestniki kot trn v peti. »Z opozicijo bomo že opravili, saj ne ve, kaj hoče, in si sama ruši zaupanje,« menijo vladajoči. Bolj jim gredo na živce protestniki, ki ogrožajo njihove načrte za »preoblikovanje« države. Z nobeno kaznijo jih ne morejo pregnati, zato si bodo na vso moč prizadevali proti njim obrniti javno mnenje. Dogodek na Triglavu je prišel kot naročen. Še vročega ga je treba razpihovati, si izmišljevati, lagati, sprevračati dejstva in v to vpreči vse, ki hočejo sodelovati. Poleg žaljivega Janše, Hojsa in Tonina in nad »komunikacijo« zgrožene opozicije. Toninov vremenar Senica (član NSi) je s svojo pretirano »zgroženostjo« že prispeval svoje, pa tudi z neresnico, da so protestniki skakali po mizah.

Vse romarske poti vodijo v Camino: do zdaj nisem vedela, da imamo tudi v naši državi kilometre kolesarskih poti sv. Jakoba, ki vodijo tja. Označujejo jih nalepke s školjko, nalepljene na številne drogove, in ne motijo nikogar. Tudi neonacistične očitno nikogar ne motijo. A kakšna dvoličnost! Protestniki so svoje nalepke z lepilnim trakom pritrdili na drogove, poleg drugih, ki so tam že bile, a so samo njihove požele zgražanje in laži, da so vandalsko uničevali markacije.

Drugi največji slovenski kalimero: kdo je prvi, se ve, Janša že dolgo stavi na vlogo igranja žrtve, kar naj bi pri čutečem slovenskem narodu vzbudilo sočutje, podporo, in Tonin ga posnema. Zakaj to omenjam? Vrstijo se dokazi, da je in kako je SDS povezana z neonacisti, šef policije teh »biserov« ne preganja, menda jih po Hojsovo bolj občuduje, a nedavna zaprta seja komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (še) ni prinesla nobenih rezultatov. Zadnji petek so protestniki opozarjali na to problematiko in poskušali politične stranke z javnimi pozivi nagovoriti, naj se z dejanji izrečejo proti podpori neonacističnim gibanjem. In kaj je storil Tonin? V svojem besnem odgovoru je zamenjal vlogi, spremenil se je v žrtev, v Juda, ki ga ne pustijo pri miru nacisti protestniki z Jenullom na čelu, nadlegujejo ga in tega ima že resnično dovolj, kolega Vrtovec pa je soglašal. Pritegnil je tudi Hojs, ki je blatil še ustavno sodišče.

Zgrožena sem, kdo nam vlada. Se Nova Slovenija res ne zaveda, pri čem sodeluje? Tanja Fajon pa še vedno razmišlja, kako bi z njimi sodelovali.

Polona Jamnik, Bled