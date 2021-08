Zato, ker se ljudje ne želijo cepiti.

Vsakega bolnika, prav vsakega, vprašam, zakaj se ne bi cepil. To so odgovori.

»Ne vem.« »Bali smo se stranskih učinkov.«

Velika večina stranskih učinkov je zelo blagih in prehodnih. Pri nas še nihče ni zaradi stranskih učinkov po cepljenju pristal v bolnišnici na kisiku.

»Pojavljajo se nasprotujoče si informacije.«

Informacije zdravnikov in zdravniških organizacij so zelo enotne: cepljenje je varno in učinkovito! Zdravniki smo precepljeni v več kot 95 odstotkih. Kdo drug je še relevanten za izražanje mnenja o koristih in tveganjih cepljenja?

»Ne verjamemo v cepljenje.«

Res? Kako pa smo v prejšnjem stoletju iztrebili ali iz sodobnega sveta pregnali številne bolezni – kot so ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza in še in še…? Samo in izključno s cepljenjem.

Vsak dan, prav vsak dan, jih prepričujem, da edino cepljenje vodi do normalnega življenja vseh nas. Da naj govorijo s prijatelji, sorodniki, naj jih pošljejo na cepljenje in jim prihranijo trpljenje, ki ga doživljajo sami. Malo mi že zmanjkuje energije. Zanosa.

Povejte, ljudje, kako naj vam dopovemo, da se cepite? Večer