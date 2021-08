Sredstva bodo namenjena za vključitev novih digitalnih storitev v zdravstvo, vključno s telemedicino, digitalizacijo zdravstvenih kartotek, vzpostavitev osrednjega skladišča slik, uvedbo varnejše izdaje zdravil z uporabo robotov v večini bolnišnic, certificirane IT rešitve in nadgradnjo sistema eImenovanja. Cilj je, da bi zagotovili večjo preglednost čakalnih dob in omogočili dobro politiko in odločanje z zagotavljanjem kakovosti, je na današnji konferenci z naslovom Dnevi eZdravja povedal Cugelj.

Na konferenci so med drugim razpravljali tudi o zbiranju in uporabi zdravstvenih podatkov posameznika. Tiste, ki so ustvarjeni v zdravstvenem sistemu, denimo zdravstvene izvide, recepte, napotnice itd. hranijo v okviru centralnega registra podatkov o bolniku (CRPP).