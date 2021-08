Kot so zapisali, se v svetovnem gibanju Rdečega križa trudijo, da popolnoma brezplačno ponovno povežejo družine, ki so se ločile zaradi spopadov, naravnih nesreč ali selitev. V ta namen so leta 2013 ICRC in nekatera evropska nacionalna društva Rdečega križa kot odgovor na migracije vzpostavili fotogalerijo ljudi, ki iščejo svoje pogrešane sorodnike, www.tracetheface.org. Tako ljudem pomagajo locirati pogrešane sorodnike, ki bi lahko bili kjerkoli vzdolž migrantske poti v Evropo.

Spletna stran Trace the Face je od začetka delovanja omogočila ponovno združitev 245 družin, od tega v letošnjem letu 22.