Pred dobrim mesecem dni je skupina znanstvenikov z Univerze v Københavnu odletela nabirat vzorce na otok Oodaaq, ki je svetovni javnosti poznan že od leta 1978 in od takrat velja za najsevernejšo kopensko točko našega planeta. »Naša znanstvena skupina je na Oodaaqu želela vzeti vzorce, da bi našli nove živalske in rastlinske vrste, ki se na novo prilagajajo življenju v tem ekstremnem okolju,« je povedal znanstveni vodja arktične postaje na Grenlandiji in vodja odprave z oddelka za geofiziko in upravljanje naravnih virov Univerze v Københavnu Morten Rasch.

S helikopterjem so poleteli proti Oodaaqu, ko pa so prek danske službe za registracijo arktičnih otokov preverili svojo pozicijo, so presenečeno ugotovili, da so se pravzaprav znašli približno 800 metrov bolj severno. »Šest nas je bilo v majhnem helikopterju, in ko smo prišli nad domnevno območje otoka Oodaaq, ga nismo mogli najti,« je pojasnil Rasch in dodal, da zemljevidi tega dela sveta niso najbolj natančni.

»Začeli smo iskati ta naš otok. Po nekaj zanimivih minutah smo pristali na čudnem nezaraščenem kupu blata z nanosi morene in peska, obkroženim z morjem ledu. Obvestili so nas, da je prišlo do napake na mojem GPS, zaradi česar smo sprva verjeli, da smo na otoku Oodaaq. V resnici pa smo odkrili nov otok, ki leži še bolj severno od Oodaaqa,« je naključje opisal vodja znanstvene odprave.