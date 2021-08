Devetintridesetletni Miha Šest, v domačem Kamniku znan kot pobudnik ulične vadbe (street workout) in dobrotnik, ki je zbiral hrano za ljudi, potrebne pomoči, je bil obsojen zaradi treh ropov. Vsi so se zgodili v Kamniku v nekaj dneh lanskega marca in za vse je Šest trdil, da jih ni zagrešil.

»Ne bom priznal nečesa, česar nisem storil,« je vztrajal vse do konca. A po prepričanju sodišča so zbrali dovolj dokazov, da je Šest, pred leti narkoman, ki so ga droge zvlekle v kriminal in celo na rob smrti, a je vendarle zbral moč in šel v komuno ter si uredil življenje, spet zašel na stara pota. Sodnica Irena Škulj Gradišar mu je za prva dva ropa prisodila po eno leto zapora, za zadnjega pa 14 mesecev. Skupaj s preklicem štirimesečne pogojne kazni je dobil tri leta in štiri mesece. Ni dvoma, da se bo obtoženi z zagovornico Vlasto Petrucci na sodbo pritožil.

Dvanajstega marca je prodajalka v trgovini z oblačili Nina fashion med urejanjem izložbe opazila moškega s šalom čez obraz. Ko je prišel k pultu, je z nožem v roki zahteval denar. Izročila mu je 90 evrov. Naslednji dan je moški, tokrat s kapo in ruto, udaril v Tuševi drogeriji. Dobil je 480 evrov. Sedemnajstega marca pa je možakar s smučarsko masko in kapuco čez glavo obiskal Tuš Market Veronika. Ploski del noža je pritisnil prodajalki na hrbet in jo usmeril proti blagajni. Ko mu je izročala, kar je želel (850 evrov), je prišel sodelavec, a mu ni upala povedati, kaj se dogaja. Tokrat so nepridiprava hitro izsledili. Trgovec je povedal, da ga pozna, da je Šest, njihov sosed in redna stranka.