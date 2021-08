Pred drugim prostim dnevom na kolesarski dirki po Španiji je kolesarje čakala nova zahtevna etapa dolga kar 197,5 kilometra. Izjemno moč je prikazal sotekmovalec Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates Poljak Rafal Majka, ki se je konkurentom odpeljal že na drugem kategoriziranem vzponu od štirih, več kot 80 kilometrov do cilja.

Poljak je prikazal odlično vožnjo. Brez težav je sam premaga še dva zahtevna vzpona do konca dirke in je s prednostjo minute in 27 sekund prišel do svoje 12. zmage v karieri. Najbolj se mu je približal sotekmovalec Primoža Rogliča Nizozemec Steven Kruijswijk, ki se je odločil za samostojno lovljenje, a poljaka ni mogel ujeti.

Glavnina z rdečo majico je naporen dan zopet preživela dokaj mirno. Tempo je večino časa narekovala celo ekipa vodilnega Norvežana Odda Chirstiana Eikinga Intermarche-Wanty-Gobert. V zaključku dirke na vzponu na Puerto San Juan de Nava se je odvilo nekaj napadov. Največ moči je tokrat imel Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) si je privozil 15 sekund prednosti pred skupino s preostalimi kapetani in rdečo majico. Eiking je tako znova brez težav zadržal majico vodilnega in bo tako v njej nastopal tudi v torek, ko se bo dirka nadaljevala po prostem dnevu. Primož Roglič ostaja najvišje uvrščeni slovenski kolesar v skupnem seštevku in zaseda tretje mesto. Še vedno se zdi, da ima 31-letnik s svojo ekipo vse pod nadzorom in odlično kolesari proti tretjemu zaporednemu slavju na Vuelti.