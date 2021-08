Na mejnih prehodih že čakalne dobe

Tudi zadnjo avgustovsko nedeljo zaznamujejo čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje vozniki čakajo na Gruškovju, in sicer od ene do dve uri za vstop v Slovenijo ter do 30 minut za izstop. Do eno uro za vstop čakajo tudi na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje, kažejo podatki prometno-informacijskega centra.