Med 539 migranti, ki so jih rešili 15 kilometrov južno od Lampeduse, je bilo po podatkih italijanskih oblasti tudi 29 otrok brez spremstva odraslih in tri ženske. Rešeni večinoma prihajajo iz držav na severu in zahodu Afrike, pa tudi iz Bangladeša in Sirije.

Tako je zdaj v sprejemnem centru na Lampedusi več kot 1200 migrantov. Prostora je sicer za zgolj okoli 250 ljudi. Pred tem jih je v torek na otok prišlo skupaj več kot 500 na 20 plovilih.

Po zadnjih podatkih italijanskega notranjega ministrstva je od začetka leta v Italijo po morju prišlo več kot 37.000 ljudi, kar je dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani.

Župan Martello je poudaril, da se otok znova pripravlja, da bo sam nosil breme humanitarnega sprejema migrantov. Izpostavil je, da svet ne bi smel biti pozoren samo na Afganistan, od koder v strahu pred talibani ljudje množično odhajajo.