Robert Lewandowski je dosegel tri gole za Bayern (35., 70. in 84.), preostala pa Jamal Musiala (49.) in Thomas Müller, ki je gostitelje v šesti minuti popeljal v vodstvo. Lewandowski je zadel na 13 zaporednih tekmah bundeslige, boljši je bil le Gerd Müller s 16 tekmami z zadetkom v sezoni 1969/70.

Pred tem je popoldne Bayer Leverkusen s 4:1 zmagal v Augsburgu. Sedem točk je na treh tekmah zbral tudi Freiburg, ki je v gosteh s 3:2 ugnal Stuttgart, a ima med prvo trojico najslabšo razliko v zadetkih.

Leverkusen je do zmage prišel, ko sta najprej avtogola zabila Iago in Florian Niederlechner. Slednji je za Augsburg znižal zaostanek, končni izid pa sta za gladko zmago gostov postavila Patrik Schick in Florian Wirtz.

Freiburg je po manj kot pol ure igre že vodil s 3:0. V Stuttgartu je dva gola dal Jeong Woo Yeong, enega pa Lucas Höler. Konstantinos Mavropanos in Hamadi Al Gadioui sta v sodnikovem dodatku prvega polčasa znižala zaostanek. V drugem polčasu ni bilo zadetkov in Freiburgu je tako uspel najboljši prvoligaški start sezone v zgodovini kluba.

Novinca v ligi, Greuther Fürth in Bochum, sta z 0:3 in 1:2 izgubila v Mainzu in Kölnu. Eintracht Frankfurt in Arminia Bielefeld sta se razšla z remijem 1:1.

V petek je Borussia Dortmund na domačem stadionu po razburljivem obračunu s 3:2 ugnala Hoffenheim.

Leipzig Kevina Kampla bo v nedeljo gostoval pri Wolfsburgu, kar je obračun letošnjih udeležencev skupinskega dela lige prvakov. Tekma bo ob 17.30, pred tem bo še dvoboj v Berlinu med Unionom in Borussio Mönchengladbach (15.30).