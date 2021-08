Kurz, ki je bil edini kandidat za vodenje stranke, je na kongresu poudaril, da bo ta še naprej podpirala restriktivno migracijsko politiko, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Za demokracijo je izredno pomembno, kdo živi tukaj in v kaj ljudje verjamejo," je dejal 35-letni avstrijski kancler. Poudaril je, da Avstrija iz Afganistana ne bi smela sprejeti več ljudi, kot jih je mogoče vključiti v družbo. V svojem govoru je migracije označil za enega od petih vprašanj, ki bodo v ospredju v naslednjih mesecih.

Komentiral je tudi preiskavo, ki trenutno zoper njega poteka zaradi domnevnega lažnega pričanja pred preiskovalnim odborom parlamenta za korupcijo. Dejal je, da so obtožbe posledica vse agresivnejše opozicijske politike. "Izkušnja me je pravzaprav naredila še bolj odpornega. Okrepila me je in naredila še odločnejšega," je dodal.

Odkar Kurz vodi konservativce, je stranka dvakrat zmagala na parlamentarnih volitvah. Glede na raziskave javnega mnenja iz začetka avgusta ima ÖVP trenutno 35-odstotno podporo pred opozicijskimi socialdemokrati in desnim FPÖ, ki ju podpira po 20 odstotkov vprašanih. Zelene podpira 12 odstotkov vprašanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.