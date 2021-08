Vse vstopne točke na letališče še vedno nadzira ameriška vojska, je zatrdi Kirby. S tem je zanikal navedbe talibanov, da naj bi jim ameriška vojska predala nadzor nad »dvema ali tremi« vstopnimi točkami na letališče.

Talibani so na območju ob letališču postavili varnostne kontrolne točke, je dejal Kirby. »Vendar ne nadzorujejo vhodov, niso na letališču in nimajo nobene vloge pri varovanju,« je poudaril.

Na letališču v Kabulu je bilo v petek še približno 5000 ameriških vojakov.

Pred torkovim rokom za umik ameriških enot iz Afganistana je evakuacijske lete v Kabulu končala večina zavezniških držav. V zadnjih 24 urah so iz Kabula z letali evakuirali približno 6800 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. ZDA so do danes zjutraj opravile 32 evakuacijskih letov, s katerimi so na varno prepeljali približno 4000 ljudi, letala drugih zaveznic pa so evakuirala približno 2800 ljudi.