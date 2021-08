Za kolesarji na kolesarski dirki po Španiji je nov naporen in vroč dan. Stalna osvežitev in vreče z ledom je bila glavna naloga kolesarjev, da so uspešno prestali še en dan. V naporni etapi s tremi kategoriziranimi vzponi je kmalu postalo jasno, da se bo spremljalo dve dirki znotraj ene.

Nizozemska ekipa Jumbo-Visma za katero nastopa tudi prvi favorit dirke Primož Roglič, je ubežno skupino spustila daleč naprej, tako da so se ubežniki med seboj lahko udarili za dnevno slavo. Boji so se napovedovali tudi v glavnini.

Izjemno zahteven vzpon sredi etape

Prvi del dneva je bil pretežno ravninski, nato pa se je po dobrih 80 kilometrih začel najtežji del dneva. Najprej je sledil vzpon tretje kategorije na Puerto Berzocana, sledilo je malce predaha in nato vzpon prve kategorije na Alto Collado de Ballesteros. Vzpon s povprečnim naklonom 14 odstotkov in z več odseki, na katerih se cesta postavi več kot 20% navkreber. Vzdušje ob cesti je bilo izjemno. Glavnina je vzpon prekolesarila hitro, a do resnejšega usipa ni prišlo. Nizozemska ekipa je v ospredju ostala praktično v celoti in odlično skrbela za svojega kapetana. Ubežniki so ušli na več kot 10 minut prednosti.

V ubežni skupini so se nato ob pripravi na zaključni vzpon na Pico Villuercas začeli številni vzponi. Najboljšo taktiko pa je ubral Francoz Romain Bardet, ki ni sladil prvim napadom. V prvih kilometrih vzpona pa je začutil moč in se sam podal v boj za etapno zmago. Z lahkoto je ujel in prehitel kolesarje pred seboj in tako prišel do velike zmage. Francoz je na Vuelto prišel odlično pripravljen in se je resno spogledoval z visoko uvrstitvijo v skupnem seštevku, a so se mu sanje podrle v peti etapi, ko je hudo padel. Bardet je več kot očitno odlično okreval in pokazal izjemno vožnjo. Med ubežno skupino je bil tudi Slovenec Jan Tratnik, ki pa napadom na zadnjem vzponu ni mogel slediti in se ni vmešal v boj za etapno zmago. Na koncu je zasedel 10. mesto.