#video Verstappen s prvega startnega mesta na VN Belgije, huda nesreča Norrisa

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil najboljši v kvalifikacijah svetovnega prvenstva formule 1 in bo nedeljsko dirko za veliko nagrado Belgije v Spa Francorchampsu začel s prvega startnega mesta. Kvalifikacije, potekale so na mokri stezi, so bile po hudi nesreči Landoja Norrisa prekinjene.