Pristojne oblasti so odredile obvezno evakuacijo izven z nasipi zaščitenih območij New Orleansa in v obalnih mestih, ki jih pogosto ogrožajo poplave, kot je Grand Isle.

Županja New Orleansa LaToya Cantrell je prebivalcem, ki živijo znotraj območij s protipoplavnimi nasipi, naročila, naj ostanejo doma, saj bi bili bolj ogroženi v gneči, ki bi nastala na cestah ob množični evakuaciji, poroča AFP.

Oblasti pripravljajo zatočišča za vse, ki si med orkanom ne želijo ostati na svojih domovih, je dodala.

Louisiano naj bi orkan Ida dosegel v nedeljo - natanko 16 let po tem, ko je uničujoči orkan Katrina prvič dosegel to zvezno državo. V orkanu Katrina, ki je poplavil 80 odstotkov New Orleansa, je življenje izgubilo več kot 1800 ljudi.

»Čas za ukrepanje je zdaj. Orkan Ida bo po napovedih postal orkan četrte kategorije,« je v tvitu pozvala ameriška nacionalna meteorološka služba.

Orkan je zahodno Kubo kot nevihta prve kategorije dosegel v petek z vetrom, ki je pihal s hitrostjo okoli 80 kilometrov na uro. Oblasti so na območju Pinar del Rio evakuirale več kot 10.000 prebivalcev, v prestolnici Havana pa so ustavile javni promet in evakuirale na tisoče ljudi.