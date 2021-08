Po podatkih prometno-informacijskega centra je tam kolona vozil dolga od pet do šest kilometrov. Za Kranjsko Goro in lokalni promet pa priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj občasno nastaja tudi proti Sloveniji, zato predor v smeri Slovenije zapirajo.

Daljša čakalna doba je tudi na mejnem prehodu Gruškovje, kjer za vstop v državo vozniki čakajo uro do dveh, do ene ure pa za izstop iz Slovenije. Prav tako se do ene ure čaka pri vstopu in izstopu iz države na mejnem prehodu Dragonja ter pri izstopu iz države na mejnih prehodih Sečovlje in Metlika.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaprt počasni pas. Cesta Ilirska Bistrica-Pivka preko Knežaka pa bo zaradi avtomobilistične priredite do 21. ure zaprta.