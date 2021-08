Izbruhi tukaj in tam

Na Novi Zelandiji imajo glede »izbruhov« covida-19 očitno nekoliko drugačna merila kot pri nas. Že v začetku tedna so zaprtje države, ki bi se moralo v torek končati, podaljšali do petka, saj so v Aucklandu doživeli velik »izbruh«: 35 novih primerov. Včeraj pa so zaprtje še podaljšali, saj so v enem dnevu v državi našteli »kar« 70 novopotrjenih okužb. Premierka Jacinda Ardern je zaskrbljena.