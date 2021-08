Spletni portal Najemniški SOS: Država pustila najemnike na cedilu

Ker je najemniški trg v Sloveniji prenasičen in nereguliran, so najemniki vse pogosteje žrtve nemilostnih lastnikov stanovanj. Stanovanja so v slabem stanju, cene previsoke, pogodbe kratkoročne in ne omogočajo varnosti. Zaradi naštetega se je na spletu pojavil portal Najemniški SOS.