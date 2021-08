Prelomna sodba: Slovenija mora sprejeti Kamerunca

Sodba vrhovnega sodišča v primeru izgnanega Kamerunca je zdaj dokončna: Slovenija mu mora omogočiti vrnitev iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo in mu dovoliti vložitev prošnje za azil. Prelomna sodna odločitev je dobra novica za tisoče nezakonito zavrnjenih ljudi, ki so končali v rokah nasilne hrvaške policije.