Afera etilenoksid: potrošnik je pri varuhih hrane na stranskem tiru

Vegetarijanska pečenica je živilo, ki je bilo med zadnjimi dodano na dolg seznam tistih, ki so predmet odpoklica v povezavi z afero etilenoksid (EtO). Ta Evropo vznemirja že od lanskega septembra, ko so EtO v sezamu iz Indije prvi potrdili Belgijci in s tem prek evropskega sistema hitrega obveščanja RASFF seznanili tudi druge države. Z EtO onesnaženi indijski sezam je zaradi globalizacije, ki ji je izpostavljena tudi hrana, romal v več kot sto držav. Ker je EtO v Evropi pri proizvodnji hrane prepovedan, so proizvajalci, trgovci in distributerji živila, ki so vsebovala sporni sezam, že od lanskega septembra množično umikali iz prodaje. Tudi v Sloveniji.