Dogovor med vlado in Ljubljano: dodali 21 točk, med njimi gradnjo vladnega predora

Vlada in prestolnica sta medsebojni dogovor o skupnih programih in nalogah dopolniti s kar 21 točkami, med katerimi je največ nepremičninskih poslov. Rešili bi radi zaplete z zemljišči za NUK II in Center znanosti, vlada pa si želi tudi gradnje podzemnih prehodov pod Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico.