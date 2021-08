Študija Zoe: ni še jasno, do kdaj so cepiva učinkovita

Veliko strokovne pozornosti uživa britanski projekt Zoe Covid Study, v katerega je prostovoljno vključenih več kot 1,3 milijona uporabnic in uporabnikov mobilne aplikacije, s katero sporočajo svoj cepilni in zdravstveni status. Raziskovalna ekipa pod vodstvom epidemiologa Tima Spectorja je raziskala usihanje učinkovitosti cepiv Pfizerja in AstraZenece. »Stopnja zaščite je na začetku višja pri Pfizerjevem cepivu, upada pa nekoliko hitreje kot pri cepivu AstraZenece, ki je na začetku nekoliko manj učinkovito,« je Tim Spector razložil v četrtek. Če bi upadanje vztrajalo, bi po najslabšem scenariju cepivi devet mesecev ali več po cepljenju dajali že manj kot 50-odstotno zaščito pred okužbo in simptomatsko boleznijo. »Študija Zoe potrjuje upadanje učinkovitosti cepiv, vendar še ni jasno, kako to vpliva na zaščito pred težkim potekom bolezni, ki je ključni zaščitni dejavnik cepiv,« je za Guardian dejal profesor Ian Jones, profesor virologije na Univerzi v Readingu. Nekatere druge študije so pokazale, da je število protiteles, ki so nastala kot odgovor na dva odmerka cepiv AstraZenece ali Pfizerja, v desetih tednih po cepljenju padlo za več kot polovico. Ali to dokazuje, da je cepljeni potem manj zaščiten, ni jasno. Protitelesa so namreč le en dejavnik imunskega sistema. Ključne so tudi spominske celice B in celice T, ki se v organizmu obdržijo dlje časa, vendar jih je težje izmeriti. tk