Ta konec tedna se nam obeta skrajno trd krog domače prve lige. Ure resnice. Začenši z uvodno tekmo, v kateri bo Tabor, ki je krog prej precej po sreči premagal Radomlje v gosteh, doma gostil vodilni Koper. A kolikor se je spoznati na njihovega stratega Zeljkovića, Koper na gostovanje ne bo prišel naduto. Tudi v Sežani jih je pričakovati čvrste in čakajoče na napako gostiteljev. Dvojni znak na njih je sicer vreden vsega 1.32, med več in manj goli skupno pa kot da tekma vseeno vonja po manj, za kar je na voljo kvota 1.90. V drugi sobotni tekmi bo Maribor, ki se je v zadnjih dneh okrepil z napadalcem iz prve francoske lige, dočakal drugouvrščeni Bravo. V časih evropskega Maribora je Aleks Pihler veljal za igralca s klopi, v teh časih je bil pa zagotovilo trdnosti. A so zaradi poškodbe izgubili tudi njega. Gole je pričakovati na obeh straneh, za kar je na voljo kvota 1.70, čeprav to ni v tradiciji srečanj med tema dvema ekipama, pa ne bi presenetil remi.

Nedelja se bo začela v Domžalah, kamor prihaja Mura. Samo točka razlike je med zadnjimi Domžalami in sedmouvrščeno Muro. Mura brez Bobičanca ni ista ekipa, kot ne Domžale brez Kolobarića, vendar pa se zdi, da se Domžale bolj zavedajo, pri čem so, obenem se pa Mura v povratni evro kvalifikacijski tekmi proti Sturmu, ni čuvala. Zato gre 1.42 vreden dvojni znak vendarle na gostitelje, tradicionalno pa ni izključen remi za kvoto 3.20. In pa še Olimpija, ki bo v nedeljo zvečer gostila Aluminij. Aluminij je bil krog prej nezasluženo doma poražen od Domžal. V napadu so konkretni in hitri. Pričakovati je večje število golov, za kar je pa na voljo tudi spodoben koeficent 1.85.