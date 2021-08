Pakistanci s streli v množico Afganistancev na meji; najmanj trije mrtvi

Pakistanski vojaki na meji so s streli preprečili množici Afganistancev, da bi prečkali mejo in prešli v Pakistan. Najmanj trije ljudje so bili ubiti, več pa ranjenih. Na mejnem prehodu Torkam na severozahodu Pakistana se je sicer nabrala velika množica ljudi, ki skušajo pobegniti pred talibani.