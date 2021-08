Kako narediti dober ajvar? V tej rubriki ste lahko že večkrat prebrali, česa vsega so sposobni naši lopovi. Kradejo salame, mesoreznice, traktorske priključke, krompir in druge poljščine. Oni dan so neznanci v Novem mestu izpred garaže odpeljali starejšo samokolnico, še prej pa vanjo naložili približno deset kilogramov paradižnika in prav toliko čebule, ki je, kot so temeljito poročali novomeški policisti, niso sami pobrali. Morda bi jim celo pogledali skozi prste, če bi se lotili vsaj tega dela… Kje so nakradli papriko in jajčevce za dober ajvar, pa policisti ne poročajo.

16 ton tirnic Še bolj bizarna tatvina, o kateri so poročali mariborski policisti, pa je tale: »Neznani storilec je med 9. julijem in 19. avgustom iz neograjenega prostora na Vodovodni ulici v Mariboru odtujil približno 16 ton tirnic, dolgih od pet do osem metrov. Gmotna škoda znaša okoli sedem tisoč evrov.« Jap, prav ste prebrali. 16 ton železniških tirov je odnesel. Ali pa so jih odnesli, no. Ker 16 ton res ni malo. Vsekakor več kot 15, bodo pripomnili pametnjakoviči. Znabiti so tirnice odnesli otroci. To je namreč edina logična razlaga. Ker, kaj pa otroci vedo, koliko je 16 ton.

Leti, leti – goreča guma Tudi vandali in ostali objestneži so stalnica naše sobotne rubrike. In tudi ti kdaj presenetijo še tako vsega bizarnega vajenega bralca. Recimo tale. Spet iz Maribora: »Neznani storilec je okoli polnoči na mostu za pešce z vnetljivo tekočino polil in nato zanetil avtomobilsko pnevmatiko in jo gorečo odvrgel na vozišče hitre ceste v bližini izvoza za Pobrežje. Pnevmatiko je z ročnim gasilnim aparatom pogasil eden od naključno mimoidočih voznikov, dokončno pa gasilci. Po do sedaj zbranih obvestilih zaradi tega dejanja ni bil nihče neposredno ogrožen.« Morda res ne, je pa očitno že nekaj časa močno ogrožena zdrava pamet storilca, kajne.

Zaklenila se je v avto Domišljija pijancev nima meja. Tale pijana ženska je bila še posebej iznajdljiva. No, vsaj mislila je tako. Dogajalo se je sredi noči, malo po eni uri. V Slovenski Bistrici so policisti ustavili 29-letno voznico osebnega avtomobila. Vse je teklo gladko, kot je gladko tekel alkohol po njenem grlu. Napihala je namreč kar 0,66 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Po starem – skoraj poldrugi promile! Policisti so ji vožnjo seveda prepovedali, ženska pa se ni dala tako hitro. Usedla se je v avto, se vanj zaklenila in želela odpeljati. Nakano ji je preprečil kar njen partner, ki je razbil vetrobransko steklo na vozilu in ji tako preprečil vožnjo, policisti pa so jo pridržali do streznitve. Kdo bo plačal za razbito steklo, se bosta verjetno še morala pomeniti. Po streznitvi, kakopak.