Otoška poročna industrija je velik posel, od katerega živi veliko ljudi. Okoli 400.000. Zaradi pandemije je bila na robu propada, s katerega jo je rešil mladoporočenec (kar je že tretjič) Boris Johnson, ko je njegova vlada z 19. julijem odpravila vse koronske ukrepe. Med njimi je bilo dolgotrajno omejevanje porok na največ trideset »maskiranih« oseb. Svatje so se morali socialno distancirati, ples in petje sta bila prepovedana. Ni presenetljivo, da se je zaradi covida-19 v letu 2020 poročilo 69 odstotkov manj Otočanov kot leto prej. Kar 264.000 parov je odložilo (80 odstotkov) ali preklicalo (20 odstotkov) poroko. Večina zato, ker si otoške neveste želijo velikih dragih porok s sto in več gosti.

Poznavalci so izračunali, da je bila poročna industrija ob 5,6 milijarde evrov. Pred lansko prvo karanteno je bilo v Googlovem iskalniku 14-krat več iskanj »preklic poroke« in 19-krat več iskanj »odložitev poroke« kot v normalnih časih. Dramatično, za celih 900 odstotkov se je povečalo število poizvedb o »poročnem zavarovanju«. Številni pari so zaradi preklica poročnega slavja izgubili veliko denarja, čeprav so zavarovalne police vsebovale nalezljive bolezni kot razlog za povrnitev denarja za preklic poročnega slavja. Zavarovalničarji so trdili, da so bila slavja preklicana zaradi karantene, ne pa zaradi izbruha covida-19 na prizorišču poročnega slavja.

Rekordni poročni avgust?

V normalnih letih je štiri petine otoških porok od aprila do septembra, daleč največ pa v avgustu. Ravno toliko porok, štiri petine, so lani preložili na letos, večino na avgust, zato bo letos v avgustu 160.000 več porok kot običajno. Poročnim parom in svatom od 19. julija ni več treba nositi mask ali se socialno distancirati, lahko plešejo in pojejo. Vlada je na pleča hotelov, restavracij in drugih organizatorjev poročnih slavij prevalila izvajanje priporočenih, ne pa več zakonsko zahtevanih koronskih ukrepov. Odsvetovala je ples vsem, razen nevesti in ženinu, pa tudi petje. Kaže, da zaman. Velike drage poroke z veliko plešočimi in prepevajočimi Otočani, govori in živo glasbo so bile ta mesec vsepovsod. S sto in več svati. Kot ocenjujejo, se bo letos poročilo rekordnih 410.000 otoških parov. Prihodnje leto pa še veliko več.

Ker stane povprečno velika poroka okoli 35.000 evrov, napovedujejo, da bo vrednost poročnega trga z letošnjega pričakovanega rekordnega prometa 8,7 milijarde evrov v letu 2022 poskočila na kar 14,3 milijarde evrov. Mnogi Britanci, ki so se preživljali s porokami, se bojijo, da zaradi lanskih izgub poslovno ne bodo dočakali prihodnjega leta. Čeprav se število porok v zadnjih štiridesetih letih počasi zmanjšuje (s 16 porok na 1000 prebivalcev v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na devet na 1000 prebivalcev leta 2018), poroke postajajo vse razkošnejše in vse dražje. Najdražje je še vedno najetje prizorišča poročnega slavja (več kot 5000 evrov), sledijo poročno potovanje (4600 evrov) ter hrana in pijača na poročnem slavju (4300 evrov). Povprečen poročni prstan stane že več kot 2300 evrov, nevestina poročna obleka pa okoli 1300 evrov. Poroke so dražje poleti, ko se Otočanke najraje poročajo.