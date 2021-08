Afganistanska pop zvezda o begu

Med begunci, ki so po talibanskem zavzetju države zapustili Afganistan, je bila tudi afganistanska pop zvezdnica Arjana Sajid. Pevka in aktivistka, ki je s svojim zaročencem Hasibom Sajedom že na varnem v ZDA, je o svoji izkušnji spregovorila za Access Hollywood, del svoje izpovedi pa je delila tudi na instagramu. »Imela sem občutek, kot da bom umrla. Bila sem nemočna. To, da sva prišla ven, je pravi čudež,« je povedala in dodala, da je na letališču vladal pravi kaos, ženske so omedlevale, tja pa so se zgrinjale množice ljudi, ki so upali, da bodo prišli na letalo, medtem ko ji je ena od žensk celo poskušala dati svojega otroka. »Ne morem ločiti dojenčka od mame. Mama je želela, da ga vzamem, a tega nisem mogla storiti. Vojaki so me vprašali, ali je to moj otrok. Odgovorila sem jim, da ne, in jih prosila, da spustijo na letalo tudi mamo, ker bo otrok umrl, vendar so mi dejali, da tega ne morejo storiti.«