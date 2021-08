»Včasih se v temi oči privadijo videti, česar podnevi ne vidijo,« je v eni svojih pesmi zapisal španski pesnik Javier Bozalongo, čeprav ob pisanju najbrž ni slutil, da bo ujel duha letošnjega literarno-glasbenega festivala Živa književnost. »Kljub negotovim časom, ko marsikaj ni več samoumevno, se perspektive lahko zbistrijo. Opažam, da ljudje, tudi umetniki, v zadnjih mesecih še bolj dejavno iščejo pomene, ki bi nam razjasnili nove pogoje bivanja – kje smo, kam gremo, kakšna je naša vloga v tem… Živa književnost bo letos skušala razgrniti, kar je v vsej tej zmedi prezrto, a nosi v sebi neko šifro za razumevanje kompleksnosti življenja in ustroja sodobnega sveta,« pojasnjuje vodja festivala Vesna Lemaić.

Slovenske barve bosta zastopala dva avtorja biografij, in sicer Vlado Vrbič in Matjaž Lunaček . Prvi se je ukvarjal s Karlom Destovnikom - Kajuhom in napisal literarizirano biografijo Prestreljene sanje, drugi se je v monografski knjigi Rimbaud, za vedno kot psihoanalitik lotil nove interpretacije verzov velikega pesnika, pa tudi nekaterih njegovih ravnanj. Poleg tega bo svojo novo pesniško knjigo Privlačnosti skupaj s francoskim pianistom Quentinom Drouetom prek senzorične izkušnje predstavila tudi že uveljavljena Alja Adam . Mlada pesnica Natalija Milovanović pa prihaja pod žaromete s svojo prvenko, zbirko Samoumevno.

Uvodni, jutrišnji večer bo pripadel perujski multidisciplinarni ustvarjalki Vanessi Martínez Rivero , ki ima za sabo devet pesniških zbirk. »Njena poezija je prepredena z erotiko, v kateri telesno prehaja v transcendenco,« pojasnjuje vodja. Med tujimi gosti bo tudi že omenjeni Španec Javier Bozalongo, ki se rad loteva tudi pisanja kratkih zgodb, aforizmov in haikujev; prisluhniti mu bo mogoče v torek. V soboto bo pozornost namenjena poljskemu prozaistu Ignacyju Karpowiczu , ki ga slovenski bralci najbolje poznajo, saj že imamo prevode njegovih romanov Baladine in romance, Osti in Ljubezen. »Pogovarjali se bomo predvsem o slednjem, v njem tematizira gejevstvo in z njim povezano družbeno stigmo, pa ne samo družbene homofobije, ampak tudi avtohomofobijo,« dodaja sogovornica.

Most do Galicije

Ker skuša vsako literarno vprašanje na Živi književnosti najti odgovor tudi v glasbi, bodo v naslednjih dneh na svoj račun prišli še glasbeni zanesenjaki. Poezijo Vanesse Martínez Rivero bo denimo jutri pospremil nastop Shaun Banks; gre za projekt garažnega rocka glasbenika Žana Podgornika, v katerem se čuti preplet idrijskega podeželja in industrije. Biograf Vlado Vrbič je k dialogu povabil pianista Jožija Šaleja, Lunačku se bo na odru pridružil kantavtor Primož Vidovič, v njegovih grotesknih baladah, zbadljivih satirah in nostalgičnih popevkah so združeni strast in drama kabareja, zvoki tanga, klasike in džeza. Trio Tjaša & Miha & Dani bodo v Staro Ljubljano pripeljali prekmursko ljudsko glasbo, nase bodo opozorili tudi novoustanovljeni _kašmir_ in mlada kitaristka, ki ustvarja pod imenom Eneja a Marok.

Ljubitelji džeza si bodo lahko dali duška v petek zvečer, ko bodo ušesa pasli ob številnih improvizacijskih obratih saksofonista Ceneta Resnika. Tudi sicer bo petkov program poseben, tradicionalno se bodo namreč predstavili avtorji z večdnevne pesniške prevajalske delavnice. »Največkrat je v ospredju izmenjava z manjšinskimi jeziki, torej tistimi, ki so velikokrat spregledani tudi v matičnih državah. Morda si lahko tako sodelujoči izmenjajo izkušnjo pisanja v jeziku, ki nima velike množice govorcev,« pojasnjuje vodja. Mostove med slovensko in galicijsko poezijo so tokrat med drugim gradili Yolanda Castaño, María Lado, Veronika Dintinjana in Gašper Malej.