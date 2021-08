Kritika razstave Mesečev odsev: Presenetljivo sugestivne podobe tesnobe

Nadaljevanje cikla risanih figuralnih kompozicij na platno koprskega multimedijskega umetnika in profesorja Tilna Žbone (1976) učinkuje ambiciozno, motivirano in sveže. S ponovnim premislekom zgodovine slikarstva pripoveduje o psihološki izkušnji znanega v neznanem, Freudovem pojmu Das Unheimliche, strašljivem občutju, ki nas danes spremlja predvsem zaradi digitalnih motenj, nuklearne katastrofe, podnebnih sprememb in virusov. V delih iz časa pred korono so še vidni lirični barvni nanosi iz gipsa in zračnost all-over kompozicije, koronski čas pa je vplival na narativno zgoščene, črno-bele figuralne kompozicije, tokrat zgolj na sredini velikega platna, kar učinkuje tesnobno.