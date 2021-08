Slovenija je v Afganistanu dobila dve lekciji. Prva zadeva Nato, ki je vseskozi zgrešena politična naložba. Druga prinaša dokaz, da lahko domača gverila premaga najmočnejšo vojaško silo sveta. Torej je treba doktrino in razvoj Slovenske vojske postaviti iz glave na noge. Za zdaj se oborožujemo in urimo za tuje vojne in domače poraze. In ko bo Janševa vlada pompozno sprejela tistih pet Afganistancev, eno družino za lažni humanitarni alibi, pomislimo na svojo odgovornost v tej raboti. Lažje je zapustiti Afganistan kot zbežati pred samim seboj. Mladina