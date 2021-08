Zato vam zastavljam javno vprašanje tudi z vidika druge, cepljene strani in kako načelo »ne škoditi« velja tudi zanjo. Ker zdravniki običajno gledate na svet skozi očala individualne obravnave, so takšna tudi moja vprašanja. Stara sem blizu 70 let, relativno zdrava in aktivna, dvakrat cepljena, zmerno previdna pri skrbi za zdravje.

Ali mi vi kot zdravnik zatrjujete, da mi srečevanje z okuženimi ljudmi v vrtcu in drugih javnih prostorih brez zahteve PCT ne more škoditi?

Ali mi vi kot zdravnik pravite, da prezasedenost bolnišnic s covidnimi bolniki ne bo škodovala mojemu zdravju, če bom potrebovala zdravniško pomoč?

Ali mi kot zdravnik zagotavljate, da mi množica necepljenih ne povzroča škode tako, da daje virusu priložnost za nove, še nevarnejše mutacije?

Ali mi kot zdravnik zagotavljate, da vaša javna podpora zavračanju cepljenja ne poslabšuje mojih zdravstvenih okoliščin? In če jih poslabšuje, je to manj pomembno kot svobodna odločitev mojega spodnjega soseda, da se ne cepi?

Dr. Srna Mandič, Ljubljana