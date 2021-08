• neprimeren prepir z evropskimi parlamentarci, ko jim je skušal podtakniti agitpropovski pamflet z lažnivimi podatki o slovenskem medijskem prostoru,

• podpora »vladavini prava« na Poljskem, kljub temu da evropska komisija obravnava Poljsko zaradi kršitve načela vladavine prava,

• podpora Orbanu, ki ruši temeljne demokratične postulate,

• približevanje skrajni evropski desnici, ki ogroža demokratične vrednote EU,

• nediplomatsko, v nasprotju s stališči EU in ZDA, zapletanje v občutljive odnose v BIH z izjavo o Srebrenici in v povezavi z afero o non-paperju;

• neprimerne in žaljive izjave o nekaterih visokih predstavnicah in predstavnikih EU,

• popolnoma neprimerno vpletanje v izraelsko-palestinski spopad, v podporo »prijateljskemu« Netanjahuju, ki je spopad zaostroval, da bi ostal na čelu manjšinske vlade in se izognil sodnim postopkom zaradi suma korupcije,

• nezakonita blokada prevzema funkcije evropskih tožilcev iz Republike Slovenije.

Višek ponižanja Republike Slovenije pa je odločno opozorilo najvišjih predstavnikov EU, da premier trenutno predsedujoče države Sveta EU ne govori v imenu EU! Tako je bil visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko EU Josep Borrell prisiljen javno sporočiti, da slovenski premier kot predsedujoči (!?) o Iranu ne govori v imenu EU! Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je ostro opozoril slovenskega predsednika vlade, ki je izjavil, da EU ne bo odpirala humanitarnih koridorjev za Afganistan, da ne more govoriti v imenu EU glede Afganistana, in ga pozval, naj raje sodeluje z evropskimi institucijami pri skupnem dogovoru o oblikah solidarnosti.

Visoki predstavniki EU so tako postavili pod vprašaj opravilno sposobnost slovenskega predsedstva, v prvi vrsti slovenske vlade in njenega predsednika! Nastala škoda za Slovenijo je težko popravljiva. Kako se lahko slovenska država opere te mednarodne blamaže, ki nima primera v dosedanjih odnosih med EU in predsedujočimi državami Sveta EU? Le tako, da s takojšnjo nezaupnico tej vladi in njenemu predsedniku pokažemo mednarodni skupnosti, da ne predstavljata Republike Slovenije!

Remzo Skenderović član društva SRP