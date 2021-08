V Zgodovinskem in Steklenem atriju Mestne hiše v Ljubljani bo do 13. septembra razstava, ki deluje kot poučna izkušnja za obiskovalce. Po eni strani želi predstaviti delčke iz obsežne zgodovine Šentjakobskega gledališča, po drugi pa jih seznaniti s posebnostmi gledališkega ustvarjalnega procesa. Razstave ne bo moč, kakor smo vajeni, zaobjeti z enim pogledom, ker je prostor razdeljen v več manjših postaj, v katerih bo obiskovalec na svoji koži doživel gledališko transformacijo.

Ena izmed posebnosti Šentjakobskega gledališča so igralske avdicije, bodisi pri sestavljanju ustrezne zasedbe bodisi pri sprejemanju novih članov. Prav avdicija je rdeča nit, ki bo obiskovalce vodila skozi različne prostore. V vsakem izmed prostorov so razstavljeni gledališki predmeti, in to od rekvizitov, besedil, plakatov, kostumov, scenskih osnutkov, pripomočkov za maskiranje, mask… Z nekaterim bodo obiskovalci lahko tudi rokovali ali si jih nadeli ter doživeli preobrazbo v odrski lik in se nazadnje na pomanjšanem odru preizkusili v branju dramskega odlomka ali pesmi. Tako bo vsak, ki se bo odločil za aktivno sodelovanje, na nek način izkusil, kako poteka delo v zaodrju in kakšne vrste izkušnja je avdicija za članstvo v Šentjakobskem gledališču. Razstavo si je moč tudi samo ogledati in opazovati tiste, ki se bodo odločili za interaktivno izkušnjo.

Najstarejše amatersko gledališče v Evropi

Del razstave v Steklenem atriju je namenjen poklonu vsem članicam in članom Šentjakobskega gledališča od ustanovitve do današnjega dne. Zgolj zaradi požrtvovalnosti, odrekanja in ljubezni do gledališke umetnosti vseh, ki so ustvarjali v tem najstarejšem amaterskem gledališču v Evropi, je Šentjakobsko gledališče še danes živo gledališče.

Šentjakobsko gledališče je najbrž med vsemi slovenskimi gledališči najbolj odprto, interaktivna razstava pa vsekakor to odprtost še bolj poudarja. Njen namen je omogočiti neposreden stik z ljubiteljsko gledališko ustvarjalnostjo prav vsakomur, ki si to želi, saj bo hkrati občutil tudi neizmerno energijo, ki to gledališče žene že sto let. vav