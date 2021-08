Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ta teden dobilo udobne in sodobne prostore, še veliko bolj ponosni pa so na dejstvo, da je novo zavetišče zaživelo kot središče, ki povezuje in zbližuje vse, ki so pripravljeni prispevati k lepši prihodnosti hišnih živali. Do Gmajnic je namreč vodilo dva milijona prevoženih kilometrov, 35.000 živalskih zgodb, šest let načrtovanja in tri leta gradnje.

V okviru dnevov odprtih vrat bo zavetišče za vse obiskovalce odprto še danes in jutri od 10. do 18. ure, ko vas bodo popeljali po novih prostorih zavetišča in predstavili živali, ki so v njihovi oskrbi, mladi pa bodo lahko na različnih delavnicah ustvarjali izdelke z živalskimi motivi, pridobili novo znanje o hišnih ljubljenčkih ter se preizkusili v novem kvizu Mucki, kužki, ki so ga v sodelovanju s sodelavci zavetišča razvili pri Value Add Games. Na številnih stojnicah se bodo predstavili ponudniki različnih storitev za hišne ljubljenčke. Dneve odprtih vrat organizirajo v sodelovanju z Ljubljænčki, Mladimi zmaji in Minamikatom, društvi za zaščito živali ter pasjimi šolami. V času odprtih vrat bodo mogoče tudi posvojitve živali – na posvojitev čaka kar dvesto mačk in enajst psov. vav