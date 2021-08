Mestna občina Ljubljana občane obvešča, da bo Zdravstveni dom Ljubljana množično hitro testiranje z antigenskimi testi od 30. avgusta naprej izvajal na novi lokaciji, in sicer v prostorih stavbe Kresija. Vhod do mesta testiranja bo s Pogačarjevega trga 3. S ponedeljkom bodo tako ukinili testiranje, ki so ga izvajali v Simulacijskem centru pred mestno hišo. Urnik testiranja v Kresiji ostaja enak kot na Mestnem trgu, torej vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Spomnimo, hitri testi so od 23. avgusta plačljivi. Zdravstveni dom Ljubljana za hitri test zaračuna 12 evrov, pri čemer iz zdravstvenega doma opozarjajo, da je plačilo mogoče izključno z bančno kartico, saj gotovine ne sprejemajo. Potrdilo o rezultatu hitrega testa pacienti dobijo že na mestu testiranja.

Zdravstveni dom Ljubljana hitre teste izključno za zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti na območju mestne občine in druge poklicne skupine opravlja na drive-in lokaciji na parkirišču pri Metelkovi ulici. Te skupine se lahko testirajo ob ponedeljkih in torkih od 7. do 14. ure, je razvidno s spletne strani ljubljanskega zdravstvenega doma.

Plačljive in brezplačne hitre teste je mogoče opraviti tudi pred nekaterimi večjimi ljubljanskimi nakupovalnimi središči, in sicer na parkirišču Centra Interspar Vič, pred glavnim vhodom Cityparka pri trgovini Mango, na zunanjem parkirišču Aleje, pred Supernovo Ljubljana Rudnik in v BTC Cityju v dvorani A (lokal številka 15, najbližji vhod A7) in dvorani 6 (vhod poleg trgovine Mlacom). Tisti, ki se morajo testirati zaradi dela v dejavnostih, za katere je vlada predpisala obvezno testiranje, bodo do brezplačnega testa upravičeni s podpisanim in ožigosanim potrdilom delodajalca.

Pred Centrom Interspar Vič, Cityparkom in Alejo bodo pacienti za hitri test morali odšteti 10 evrov. Na Rudniku, kjer bodo hitre teste izvajali do konca avgusta, ter na obeh lokacijah v BTC Cityju pa bo test stal 12 evrov. Pacienti morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, ne smejo pa imeti simptomov okužbe. vbr