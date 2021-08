Iskalno akcijo so krški policisti, vodniki službenih in reševalnih psov ter gasilci končali v četrtek dopoldne. Ko so 21-letnika našli, je še vedno kazal vidne znake učinkov prepovedanih drog in bil v slabem psihičnem stanju, zato so policisti poklicali zdravnika in reševalce. Po pregledu so ga odpeljali v brežiško bolnišnico in obvestili starše.

Ko je Ljubljančan okoli pol pete zjutraj skočil v Savo in jo preplaval, so njegovi znanci obvestili regijski center za obveščanje, ta pa je o tem obvestil policiste. Stekla je koordinirana iskalna akcija. S pomočjo reševalnih psov so pogrešanega iskali v Krškem in okolici, gasilci pa so s čolnom pregledovali Savo.

Kot so opozorili na PU Novo mesto, so bile nočne in jutranje temperature okoli deset stopinj Celzija in je obstajala nevarnost podhladitve.

Po prvih ugotovitvah policistov se je 21-letnik nahajal na zabavi in zaužil prepovedano drogo, zaradi katere je dobil hude blodnje in preganjavico. Pobegnil je z zabave, skočil v reko, jo preplaval, nato pa hodil po mestu ter se skrival pred »preganjalci«.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog so se v delo vključili tudi kriminalisti sektorja novomeške kriminalistične policije, so še dodali na upravi.